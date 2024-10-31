Взрыв в Сумах был слышен днем 31 октября

В Сумах раздался громкий взрыв
Взрыв в Сумах раздался днем 31 октября во время воздушной тревоги. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о запуске управляемых авиабомб в Сумской области.
О взрывах в Сумах сообщают городские паблики.
Взрыв в Сумах 31 октября
Громкий взрыв в Сумах прогремел днем 31 октября около 16:35. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 14:58.
Перед тем как жители Сум слышали взрыв, в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине.
Напомним, вечером 30 октября россияне атаковали управляемыми авиабомбами жилую многоэтажку в Харькове. В здании полностью разрушены этажи с шестого до первого.
Также Новини.LIVE, что в Харькове из-под завалов разрушенного дома днем 31 октября извлекли тело 15-летнего мальчика. В результате российской атаки три человека погибли и более 30 получили травмы.
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