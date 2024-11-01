Взрыв в Сумах сегодня, 1 ноября – что известно

В Сумах раздался взрыв, — СМИ
В Сумах вечером в пятницу, 1 ноября, был слышен взрыв. Жителей города предупреждали об угрозе атаки беспилотников.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Сумы 1 ноября
Воздушные силы предупреждали, что россияне запустили на Украину дроны-камикадзе. Группа "шахедов" двигается в направлении Сум.
Отметим, что по состоянию на 19:40 воздушная тревога объявлена в Сумской, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, Россия ударила баллистической ракетой по Харькову. Повреждены десятки частных и многоквартирных домов.
А в Киеве из-за атаки российских дронов сегодня ночью раздавались взрывы. В городе работали силы ПВО.
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