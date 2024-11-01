Обстрел Сум 1 ноября — беспилотник врезался в многоэтажку, есть жертвы и разрушения

БпЛА попал по многоэтажке в Сумах, есть раненые — фото
В пятницу, 1 ноября, российский беспилотник попал по многоэтажке в Сумах. В результате атаки есть разрушения и раненые.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
Последствия атаки
По данным правоохранителей, пострадали пять гражданских лиц — две женщины и трое мужчин.
"Около 19:40, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали беспилотником типа Shahed жилой квартал в городе Сумы. Средство поражения повредило девятиэтажный дом", — говорится в сообщении.
В Сумском горсовете сообщили, что один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных — повреждение средней тяжести.
Также, по информации местных властей, в области произошло аварийное отключение электроэнергии. А в Сумах из-за отсутствия электричества были обесточены все объекты водоканала.
"Ситуация контролируемая, делается все необходимое, чтобы максимально быстро устранить причины обесточивания", — говорится в сообщении.
Напомним, в Сумах вечером 1 ноября тоже был слышен взрыв. Жителей города предупреждали об угрозе атаки беспилотников.
Также Россия ударила баллистической ракетой по Харькову. Повреждены десятки частных и многоквартирных домов.
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