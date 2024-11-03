Взрывы в Сумах вечером 3 ноября – что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: novosti.dn.ua

В Сумах вечером в воскресенье, 3 ноября, было слышно несколько взрывов. Жителей города предупреждали об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Атака на Сумы 3 ноября

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже жителям города сообщили о движении скоростной цели в направлении Сум.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 19:50 воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях и Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 1 ноября в результате атаки на Сумы беспилотник попал в многоэтажный дом.

По состоянию на сегодняшний день были завершены аварийные работы после вражеского обстрела. Известно о пяти пострадавших людях.