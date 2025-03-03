РФ застосовує іноземні компоненти в РСЗВ "Торнадо-С"

У російських снарядах виявили іноземні компоненти — ГУР
У снарядах до російських реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", якими Росія атакує Україну, виявлено іноземні компоненти.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України у понеділок, 3 березня.
У снарядах РФ знайшли іноземні компоненти
За даними української розвідки, у досліджених зразках керованих реактивних снарядів системи залпового вогню "Торнадо-С", що були застосовані Росією проти України, виявлено одночасне використання двох волоконно-оптичних гіроскопів:
- ТИУС500 виробництва російського ТОВ "НВК "ОПТОЛІНК";
- виріб іноземного виробництва без маркування виробника, що має індикаторні пломби китайською мовою та візуальну схожість з гіроскопами AgileLight китайського виробника BWSENSING.
Зазначається, що використання двох гіроскопів одночасно має на меті підвищити точність ураження завдяки отриманню двох масивів інформації щодо поточного положення об’єкта в просторі.
У ГУР пояснили, що іноземний та російський пристрої мають подібну будову: до складу входять три кільцевих інтерферометри Саньяка, розміщених у трьох ортогональних осях, та плати електроніки.
Відтак, електроніка російського блоку зібрана на базі програмованої вентильної матриці (FPGA) Altera Cyclone (США), блоку іноземного виробництва — на мікроконтролері STMicroelectronics (Швейцарія).
Окрім цього, російський блок містить компоненти виробників з США (Analog Devices, National Semicondictor, Maxim Integrated), КНР (Panwoo Equipment Consulting, Mornsun), Швейцарії (STMicroelectronics), Великої Британії (Golledge Electronics).
Нагадаємо, що нещодавно заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що нині російські війська завдають по Україні комбінованих ударів, витрачаючи при цьому менше ракет і дронів. Крім того, обстріли скоординовані в часі.
Крім того, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував інформацію про те, Росія має намір запускати по Україні одночасно по 500 безпілотників. Він наголосив, що зараз кількість пусків з боку РФ дійсно зросла.
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