РФ застосовує іноземні компоненти в РСЗВ "Торнадо-С"

Снаряди. Фото: ДПСУ

У снарядах до російських реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", якими Росія атакує Україну, виявлено іноземні компоненти.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України у понеділок, 3 березня.

Читайте також:

У снарядах РФ знайшли іноземні компоненти

За даними української розвідки, у досліджених зразках керованих реактивних снарядів системи залпового вогню "Торнадо-С", що були застосовані Росією проти України, виявлено одночасне використання двох волоконно-оптичних гіроскопів:

ТИУС500 виробництва російського ТОВ "НВК "ОПТОЛІНК";

виріб іноземного виробництва без маркування виробника, що має індикаторні пломби китайською мовою та візуальну схожість з гіроскопами AgileLight китайського виробника BWSENSING.

Зазначається, що використання двох гіроскопів одночасно має на меті підвищити точність ураження завдяки отриманню двох масивів інформації щодо поточного положення об’єкта в просторі.

У ГУР пояснили, що іноземний та російський пристрої мають подібну будову: до складу входять три кільцевих інтерферометри Саньяка, розміщених у трьох ортогональних осях, та плати електроніки.

Відтак, електроніка російського блоку зібрана на базі програмованої вентильної матриці (FPGA) Altera Cyclone (США), блоку іноземного виробництва — на мікроконтролері STMicroelectronics (Швейцарія).

Окрім цього, російський блок містить компоненти виробників з США (Analog Devices, National Semicondictor, Maxim Integrated), КНР (Panwoo Equipment Consulting, Mornsun), Швейцарії (STMicroelectronics), Великої Британії (Golledge Electronics).

Іноземні компоненти в снарядах РФ. Скриншот: ГУР

Нагадаємо, що нещодавно заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що нині російські війська завдають по Україні комбінованих ударів, витрачаючи при цьому менше ракет і дронів. Крім того, обстріли скоординовані в часі.

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував інформацію про те, Росія має намір запускати по Україні одночасно по 500 безпілотників. Він наголосив, що зараз кількість пусків з боку РФ дійсно зросла.