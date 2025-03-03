РФ применяет иностранные компоненты в РСЗО "Торнадо-С"

Снаряды. Фото: ГПСУ

В снарядах к российским реактивным системам залпового огня "Торнадо-С", которыми Россия атакует Украину, обнаружены иностранные компоненты.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины в понедельник, 3 марта.

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По данным украинской разведки, в исследованных образцах управляемых реактивных снарядов системы залпового огня "Торнадо-С", которые были применены Россией против Украины, обнаружено одновременное использование двух волоконно-оптических гироскопов:

ТИУС500 производства российского ООО "НПК "ОПТОЛИНК";

изделие иностранного производства без маркировки производителя, имеющее индикаторные пломбы на китайском языке и визуальное сходство с гироскопами AgileLight китайского производителя BWSENSING.

Отмечается, что использование двух гироскопов одновременно имеет целью повысить точность поражения благодаря получению двух массивов информации о текущем положении объекта в пространстве.

В ГУР объяснили, что иностранное и российское устройства имеют подобное строение: в состав входят три кольцевых интерферометра Саньяка, размещенных в трех ортогональных осях, и платы электроники.

Следовательно, электроника российского блока собрана на базе программируемой вентильной матрицы (FPGA) Altera Cyclone (США), блока иностранного производства — на микроконтроллере STMicroelectronics (Швейцария).

Кроме этого, российский блок содержит компоненты производителей из США (Analog Devices, National Semicondictor, Maxim Integrated), КНР (Panwoo Equipment Consulting, Mornsun), Швейцарии (STMicroelectronics), Великобритании (Golledge Electronics).

Иностранные компоненты в снарядах РФ. Скриншот: ГУР

Напомним, что недавно заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что сейчас российские войска наносят по Украине комбинированные удары, расходуя при этом меньше ракет и дронов. Кроме того, обстрелы скоординированы во времени.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал информацию о том, что Россия намерена запускать по Украине одновременно по 500 беспилотников. Он отметил, что сейчас количество пусков со стороны РФ действительно возросло.