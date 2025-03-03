РФ применяет иностранные компоненты в РСЗО "Торнадо-С"

В российских снарядах обнаружили иностранные компоненты — ГУР
В снарядах к российским реактивным системам залпового огня "Торнадо-С", которыми Россия атакует Украину, обнаружены иностранные компоненты.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины в понедельник, 3 марта.
В снарядах РФ нашли иностранные компоненты
По данным украинской разведки, в исследованных образцах управляемых реактивных снарядов системы залпового огня "Торнадо-С", которые были применены Россией против Украины, обнаружено одновременное использование двух волоконно-оптических гироскопов:
- ТИУС500 производства российского ООО "НПК "ОПТОЛИНК";
- изделие иностранного производства без маркировки производителя, имеющее индикаторные пломбы на китайском языке и визуальное сходство с гироскопами AgileLight китайского производителя BWSENSING.
Отмечается, что использование двух гироскопов одновременно имеет целью повысить точность поражения благодаря получению двух массивов информации о текущем положении объекта в пространстве.
В ГУР объяснили, что иностранное и российское устройства имеют подобное строение: в состав входят три кольцевых интерферометра Саньяка, размещенных в трех ортогональных осях, и платы электроники.
Следовательно, электроника российского блока собрана на базе программируемой вентильной матрицы (FPGA) Altera Cyclone (США), блока иностранного производства — на микроконтроллере STMicroelectronics (Швейцария).
Кроме этого, российский блок содержит компоненты производителей из США (Analog Devices, National Semicondictor, Maxim Integrated), КНР (Panwoo Equipment Consulting, Mornsun), Швейцарии (STMicroelectronics), Великобритании (Golledge Electronics).
Напомним, что недавно заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что сейчас российские войска наносят по Украине комбинированные удары, расходуя при этом меньше ракет и дронов. Кроме того, обстрелы скоординированы во времени.
Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал информацию о том, что Россия намерена запускать по Украине одновременно по 500 беспилотников. Он отметил, что сейчас количество пусков со стороны РФ действительно возросло.
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