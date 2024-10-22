На фронті скоро буде видно результати застосування українських балістичних ракет

Ракетний комплекс. Ілюстративне фото: Укроборонпром

Нові ракети українського виробництва вже пройшли успішне випробування. Тому незабаром можна буде побачити результати їхнього застосування.

Про це заявив голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

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За словами депутата, наразі існують проблеми з компонентами, які необхідні для ракет українського виробництва "Вільха" — ми не можемо їх швидко отримувати.

А стосовно ракетних комплексів типу "Грім" — робота триває, невдовзі всі побачать результати їх застосування.

"І президент вже говорив про те, що балістичні ракети наші пройшли випробування. Тут, повірте мені, скоро будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація", — зазначив Чернєв.

Нагадаємо, в Україні триває розробка дронів-перехоплювачів для збиття російських "шахедів".

Також ми писали, що українська компанія завершує кодифікацію дрона-розвідника ZOOM, який стане "очима" для бійців Сил оборони.