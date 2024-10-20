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Росія модернізувала ракети Х-69 для ударів по Україні — що відомо

20 жовтня 2024 18:01
Галина Шподарева - редактор
Росія замінила бойову частину в ракетах Х-69, якими обстрілює Україну
Знешкоджена на Сумщині авіаційна ракета Х-59. Фото ілюстративне: МВС України
Галина Шподарева - редактор

У мережі з’явилося перше зображення ракети Х-69 з новою бойовою частиною, яку використала Росія для удару по Україні. Повідомляється, що снаряд був збитий українською протиповітряною обороною 19 жовтня.

Про це пише Telegram-канал "Полковник ГШ".

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Фото з Telegram-каналу "Полковник ГШ"
Фото з Telegram-каналу "Полковник ГШ"/@war_home

Росія модернізувала ракету Х-69

Військові російської армії використали для удару по Україні оновлену крилату ракету Х-69 — з касетною бойовою частиною з металевими кульками. Як повідомляється у Telegram-каналі "Полковник ГШ", це перший зафіксований випадок використання ракети Х-69 з бойовою частиною такого виду.

Повідомляється, що ця ракета Х-69 з новою БЧ була збита силами ППО під час атаки 19 жовтня. У звіті Повітряних сил ЗСУ йшлося про застосування ворогом цього дня шістьох ракет типу Х-59/X-69, з яких було збито чотири одиниці.

Допис в Telegram-каналі "Полковник ГШ"
Допис в Telegram-каналі "Полковник ГШ". Фото: скриншот

Що відомо про ракету Х-59 

Ракета Х-59 є розробкою МКБ "Радуга", пише Defense Express. Вперше Х-59 презентували  на форумі "Армія" у серпні 2022 року, а для ударів по Україні росіяни вперше використали її під час масованої атаки 7 лютого цього року. Також військові РФ били ракетами Х-69 по Трипільській ТЕС у квітні.

"Передусім ця ракета використовується для ударів з винищувачів Су-57, раніше ми розповідали про те, скільки цих літаків зараз може бути в рашистів, та скільки Х-69 може в теорії взяти один літак", — йдеться в повідомленні.

У травні цього року у ГУР МО України повідомили про темпи виробництва крилатих ракет Х-69, які становлять 1-3 одиниці на місяць. Тоді ж в українській розвідці заявляли, що ворог накопичив запас із 45 таких ракет.

Відповідно до даних з відкритих джерел, ракета має масу до 800 кг, з яких до 310 кг — це бойова частина, дальність польоту — від 400 км.

Нагадаємо, для атаки на Україну 19 жовтня Росія задіяла нові БпЛА — дрони, що відрізняються від "шахедів", помітили над Києвом. 

Також Новини.LIVE писали, що у мережі показали відео збитого російського "шахеда" під час атаки на Україну 19 жовтня, на якому видно реальні розміри російського ударного безпілотника. 

обстріли ракетний удар ракети війна в Україні зброя війна

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