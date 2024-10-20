Россия заменила боевую часть в ракетах Х-69, которыми обстреливает Украину

Обезвреженная в Сумской области авиационная ракета Х-59. Фото иллюстративное: МВД Украины

У сети появилось первое изображение ракеты Х-69 с новой боевой частью, которую использовала Россия для удара по Украине. Сообщается, что снаряд был сбит украинской противовоздушной обороной 19 октября.

Об этом пишет Telegram-канал "Полковник ГШ".

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Фото с Telegram-канала "Полковник ГШ"/@war_home

Россия модернизировала ракету Х-69

Военные российской армии использовали для удара по Украине обновленную крылатую ракету Х-69 - с кассетной боевой частью с металлическими шариками. Как сообщается в Telegram-канале "Полковник ГШ", это первый зафиксированный случай использования ракеты Х-69 с боевой частью такого вида.

Сообщается, что эта ракета Х-69 с новой БЧ была сбита силами ПВО во время атаки 19 октября. В отчете Воздушных сил ВСУ говорилось о применении врагом в этот день шести ракет типа Х-59/X-69, из которых было сбито четыре единицы.

Сообщение в Telegram-канале "Полковник ГШ". Фото: скриншот

Что известно о ракете Х-59

Ракета Х-59 является разработкой МКБ "Радуга", пишет Defense Express. Впервые Х-59 презентовали на форуме "Армия" в августе 2022 года, а для ударов по Украине россияне впервые использовали ее во время массированной атаки 7 февраля этого года. Также военные РФ били ракетами Х-69 по Трипольской ТЭС в апреле.

"Прежде всего эта ракета используется для ударов с истребителей Су-57, ранее мы рассказывали о том, сколько этих самолетов сейчас может быть у рашистов, и сколько Х-69 может в теории взять один самолет", — говорится в сообщении.

В мае этого года в ГУР МО Украины сообщили о темпах производства крылатых ракет Х-69, которые составляют 1-3 единицы в месяц. Тогда же в украинской разведке заявляли, что враг накопил запас из 45 таких ракет.

Согласно данным из открытых источников, ракета имеет массу до 800 кг, из которых до 310 кг — это боевая часть, дальность полета — от 400 км.

Напомним, для атаки на Украину 19 октября Россия задействовала новые БПЛА — отличающиеся от "шахедов" дроны заметили над Киевом.

Также Новини.LIVE писали, что в сети показали видео сбитого российского "шахеда" во время атаки на Украину 19 октября, на котором видны реальные размеры российского ударного беспилотника.