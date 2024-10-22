На фронте скоро будут видны результаты применения украинских баллистических ракет.

Ракетный комплекс. Иллюстративное фото: Укроборонпром

Новые ракеты украинского производства уже прошли успешное испытание. Поэтому в скором времени можно будет увидеть результаты их применения.

Об этом заявил глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона.

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По словам депутата, существуют проблемы с компонентами, которые необходимы для ракет украинского производства "Вільха" — мы не можем их быстро получать.

А относительно ракетных комплексов типа "Грім" работа продолжается, вскоре все увидят результаты их применения.

"И президент уже говорил о том, что баллистические наши ракеты прошли испытания. Здесь, поверьте мне, скоро будут конкретные результаты, которые увидит не только Украина, но и Российская Федерация", — отметил Чернев.

Напомним, в Украине продолжается разработка дронов-перехватчиков для сбивания российских "шахедов".

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