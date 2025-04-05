Росія вночі атакувала Україну дронами — скільки збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Гвара Медіа

Російські війська в ніч проти суботи, 5 квітня, атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили в небі над областями 51 безпілотник.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 5 квітня

Вночі Росія запустила по Україні 92 безпілотників різних типів із Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Повітряний напад ворога відбивала українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на дев'яту ранку було збито 51 ударний БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі України. Ще 31 ворожий дрон локаційно втрачений.

Відомо, що внаслідок нічного обстрілу постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинули 18 людей, серед яких дев'ятеро — діти.

Також вночі ворог повторно атакував Кривий Ріг — внаслідок обстрілу безпілотниками загинула одна людина та семеро поранених.