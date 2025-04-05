Россия ночью атаковала Украину дронами - сколько сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Гвара Медіа

Российские войска в ночь на субботу, 5 апреля, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили в небе над областями 51 беспилотник.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 5 апреля

Ночью Россия запустила по Украине 92 беспилотника различных типов из Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды.

Воздушное нападение врага отражала украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на девять утра был сбит 51 ударный БпЛА на севере, юге, востоке и в центре Украины. Еще 31 вражеский дрон локально потерян.

Известно, что в результате ночного обстрела пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибли 18 человек, среди которых шестеро — дети.

Также ночью враг повторно атаковал Кривой Рог — в результате обстрела беспилотниками погиб один человек и семеро раненых.