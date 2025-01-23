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У Повітряних силах повідомили кількість збитих дронів — зведення

23 січня 2025 10:33
Євгенія Брюховецька - редактор
Скільки дронів вночі збили Сили ППО - статистика
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Повітряне командування “Південь”
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти четверга, 23 січня, здійснили чергову атаку на Україну. Для цього ворог використав дрони-камікадзе та балістичні ракети.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Вночі РФ запустила 92 безпілотники по Україні з Міллерово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області.

Сили ППО збили 57 дронів в небі над Полтавською, Сумською, Харківською, Чернігівською, Миколаївською, Херсонською, Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Водночас 27 ворожих безпілотників були локаційно втрачені та три дрони ще перебувають в повітряному просторі України. 

У Повітряних силах зазначили, що внаслідок балістичної атаки по Запоріжжю загинула людина, є поранені. У місті пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Наразі служби ліквідовують наслідки та надають допомогу постраждалим. Крім того, від падіння уламків збитих дронів постраждала Харківщина.

Скільки дронів запустила Росія вночі 23 січня
Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжя  постраждали 26 людей та відомо про одну жертву. Серед поранених одномісячна дитина — її ушпиталили.

В ОВА повідомили про знеструмлення понад 20 тисяч споживачів, а також 17 тисяч залишилися без опалення.

російські війська ППО дрони війна в Україні атака безпілотник

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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