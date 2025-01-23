Скільки дронів вночі збили Сили ППО - статистика

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Повітряне командування “Південь”

Російські війська в ніч проти четверга, 23 січня, здійснили чергову атаку на Україну. Для цього ворог використав дрони-камікадзе та балістичні ракети.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 23 січня

Вночі РФ запустила 92 безпілотники по Україні з Міллерово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області.

Сили ППО збили 57 дронів в небі над Полтавською, Сумською, Харківською, Чернігівською, Миколаївською, Херсонською, Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Водночас 27 ворожих безпілотників були локаційно втрачені та три дрони ще перебувають в повітряному просторі України.

У Повітряних силах зазначили, що внаслідок балістичної атаки по Запоріжжю загинула людина, є поранені. У місті пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Наразі служби ліквідовують наслідки та надають допомогу постраждалим. Крім того, від падіння уламків збитих дронів постраждала Харківщина.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжя постраждали 26 людей та відомо про одну жертву. Серед поранених одномісячна дитина — її ушпиталили.

В ОВА повідомили про знеструмлення понад 20 тисяч споживачів, а також 17 тисяч залишилися без опалення.