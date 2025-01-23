Скільки дронів вночі збили Сили ППО - статистика

У Повітряних силах повідомили кількість збитих дронів — зведення
Російські війська в ніч проти четверга, 23 січня, здійснили чергову атаку на Україну. Для цього ворог використав дрони-камікадзе та балістичні ракети.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Атака на Україну 23 січня
Вночі РФ запустила 92 безпілотники по Україні з Міллерово, Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області.
Сили ППО збили 57 дронів в небі над Полтавською, Сумською, Харківською, Чернігівською, Миколаївською, Херсонською, Запорізькою та Дніпропетровською областями.
Водночас 27 ворожих безпілотників були локаційно втрачені та три дрони ще перебувають в повітряному просторі України.
У Повітряних силах зазначили, що внаслідок балістичної атаки по Запоріжжю загинула людина, є поранені. У місті пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Наразі служби ліквідовують наслідки та надають допомогу постраждалим. Крім того, від падіння уламків збитих дронів постраждала Харківщина.
Нагадаємо, внаслідок атаки на Запоріжжя постраждали 26 людей та відомо про одну жертву. Серед поранених одномісячна дитина — її ушпиталили.
В ОВА повідомили про знеструмлення понад 20 тисяч споживачів, а також 17 тисяч залишилися без опалення.
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