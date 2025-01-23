Сколько дронов ночью сбили Силы ПВО - статистика

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Воздушное командование "Юг"

Российские войска в ночь на четверг, 23 января, совершили очередную атаку на Украину. Для этого враг использовал дроны-камикадзе и баллистические ракеты.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 23 января

Ночью РФ запустила 92 беспилотника по Украине из Миллерово, Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска, а также четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.

Силы ПВО сбили 57 дронов в небе над Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областями.

В то же время 27 вражеских беспилотников были локально потеряны и три дрона еще находятся в воздушном пространстве Украины.

В Воздушных силах отметили, что в результате баллистической атаки по Запорожью погиб человек, есть раненые. В городе повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома. Сейчас службы ликвидируют последствия и оказывают помощь пострадавшим. Кроме того, от падения обломков сбитых дронов пострадала Харьковщина.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, в результате атаки на Запорожье пострадали 26 человек и известно об одной жертве. Среди раненых одномесячный ребенок — его госпитализировали.

В ОГА сообщили об обесточивании более 20 тысяч потребителей, а также 17 тысяч остались без отопления.