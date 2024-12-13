Війна в Україні може завершитися у 2025 році — NYT назвало передумови

Наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: Reuters

Інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Водночас переговори про завершення війни в Україні відбулися б навіть у випадку інших результатів американських виборів.

Про це пише The New York Times.

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У матеріалі йдеться, що 2025 рік став би роком мирних перемовин незалежно від того, хто отримав би перемогу на президентських виборах у США.

На думку оглядача NYT Джуліана Барнса, головною причиною цього є нестача військ в обох сторін і дедалі більші складнощі з мобілізацією додаткових резервів. Водночас він вказав на чотири фактори, що впливатимуть на перебіг подій:

військова підтримка США — якщо Трамп припинить допомогу Україні, ЄС не зможе самотужки підтримувати Київ, через що Україна матиме слабку позицію;

питання окупованих територій — якщо Україна втримає частину Курської області, то РФ може повернути частину українських земель в обмін;

членство в НАТО більше не обговорюється — Україна може стати нейтральною державою, а Трамп спробує примусити Путіна на інтеграцію Києва в ЄС;

гарантії для України — і Україна, і США побоюються, що Путін використає перемир’я і за кілька років нападе знову, тому Трамп буде змушений думати, як захистити Україну, щоб не виглядати слабким.

Нагадаємо, ЗСУ отримають розширений доступ до терміналів Starlink. Це більш захищена супутникова мережа, яка називається Starshield.

Водночас на Покровському напрямку тривають запеклі бої. Російські війська просунулися на відстань 6–10 кілометрів від міста.