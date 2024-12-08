В ISW пояснили, як допоможе ЗСУ розширений доступ до Starlink

Військовий з терміналом Starlink. Фото: Армія Inform

Збройні сили України отримають розширений доступ до терміналів Starlink. Це більш захищена супутникова мережа, яка називається Starshield.

Про це пише ISW.

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Доступ до супутникових даних для ЗСУ

Днями з'явилася інформація, що SpaceX отримала контракт Пентагону на розширення доступу України до Starshield. Ця версія супутникової мережі здатна передавати секретні дані, а також її складніше заглушити або зламати.

Відомо, що доступ до неї отримають понад 500 українських терміналів. Водночас росіяни також почали частіше їх використовувати для ведення бойових дій, зв'язку та підвищення точності свого тактичного вогню.

Крім того, РФ використовує термінали для підвищення стійкості до перешкод своїх безпілотників. Тому розширений доступ України може надати ЗСУ технологічну перевагу для застосування у тактичному розвідувально-ударному комплексі.

Раніше аналітики Інституту припускали, що російські війська продовжать свої спроби окупувати Покровськ Донецької області, попри рекордні втрати.

Також в ISW писали, що під час осіннього наступу 2024 року російські війська втрачали близько 53 солдати на кожен квадратний кілометр.