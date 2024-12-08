В ISW объяснили, как поможет ВСУ расширенный доступ к Starlink

Военный с терминалом Starlink. Фото: Армия Inform

Вооруженные силы Украины получат расширенный доступ к терминалам Starlink. Это более защищенная спутниковая сеть под названием Starshield.

Об этом пишет ISW.

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Доступ к спутниковым данным для ВСУ

На днях появилась информация, что SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к Starshield. Эта версия спутниковой сети способна передавать секретные данные, а также ее сложнее заглушить или сломать.

Известно, что доступ к ней получат более 500 украинских терминалов. В то же время россияне также начали чаще использовать их для ведения боевых действий, связи и повышения точности своего тактического огня.

Кроме того, РФ использует терминалы для повышения помехоустойчивости своих беспилотников. Поэтому расширенный доступ Украины может предоставить ВСУ технологическое преимущество для применения в тактическом разведывательно-ударном комплексе.

Ранее аналитики Института предполагали, что российские войска продолжат свои попытки оккупировать Покровск Донецкой области, несмотря на рекордные потери.

Также в ISW писали, что во время осеннего наступления 2024 года российские войска теряли около 53 солдат на каждый квадратный километр.