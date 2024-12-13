Война в Украине может завершиться в 2025 году — NYT назвало предпосылки

Последствия российского обстрела. Иллюстративное фото: Reuters

Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. В то же время переговоры о завершении войны в Украине состоялись бы даже в случае других результатов американских выборов.

Об этом пишет The New York Times.

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В материале говорится, что 2025 год стал бы годом мирных переговоров вне зависимости от того, кто одержал бы победу на президентских выборах в США.

По мнению обозревателя NYT Джулиана Барнса, главной причиной этого является нехватка войск у обеих сторон и все большие сложности с мобилизацией дополнительных резервов. В то же время он указал на четыре фактора, которые будут влиять на ход событий:

военная поддержка США — если Трамп прекратит помощь Украине, ЕС не сможет самостоятельно поддерживать Киев, поэтому Украина будет иметь слабую позицию;

вопрос оккупированных территорий — если Украина удержит часть Курской области, то РФ может вернуть часть украинских земель в обмен;

членство в НАТО больше не обсуждается: Украина может стать нейтральным государством, а Трамп попытается заставить Путина на интеграцию Киева в ЕС;

гарантии для Украины и Украина, и США опасаются, что Путин использует перемирие и через несколько лет нападет снова, поэтому Трамп будет вынужден думать, как защитить Украину, чтобы не выглядеть слабым.

Напомним, ВСУ получат расширенный доступ к терминалам Starlink. Это более защищенная спутниковая сеть под названием Starshield.

В то же время на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска продвинулись на расстояние 6-10 км от города.