РФ за кілька місяців зменшила кількість артобстрілів ЗСУ у 5 разів

Російські снаряди. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія вже майже втратила перевагу в артилерійських снарядах. Натомість кількість боєприпасів в української армії зростає, зокрема, завдяки постачанням від партнерів.

Про це пише Sky News.

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У матеріалі йдеться, що наразі співвідношення артилерійських обстрілів армії Росії та ЗСУ на полі бою становить 1,5:1. Лише кілька місяців тому ця різниця становила 5:1, на що повпливала низка факторів:

обмеження російських оборонних виробничих ліній;

труднощі з транспортуванням більшої кількості снарядів до лінії фронту;

удари українських дронів по стратегічних запасах російських та північнокорейських боєприпасів;

збільшення постачань західних боєприпасів Україні.

Однак попри це Росія зберігає перевагу на полі бою за рахунок широкого застосування плануючих авіабомб.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім розробляє стратегію підтримки України. Туди увійдуть сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні бронемашин.

Крім того, союзники України намагаються вивести її "в позицію сили" для протистояння Росії або переговорів про закінчення війни.