РФ за кілька місяців зменшила кількість артобстрілів ЗСУ у 5 разів

РФ майже втратила перевагу в снарядах на фронті, — Sky News
Росія вже майже втратила перевагу в артилерійських снарядах. Натомість кількість боєприпасів в української армії зростає, зокрема, завдяки постачанням від партнерів.
Про це пише Sky News.
Кількість снарядів у Росії
У матеріалі йдеться, що наразі співвідношення артилерійських обстрілів армії Росії та ЗСУ на полі бою становить 1,5:1. Лише кілька місяців тому ця різниця становила 5:1, на що повпливала низка факторів:
- обмеження російських оборонних виробничих ліній;
- труднощі з транспортуванням більшої кількості снарядів до лінії фронту;
- удари українських дронів по стратегічних запасах російських та північнокорейських боєприпасів;
- збільшення постачань західних боєприпасів Україні.
Однак попри це Росія зберігає перевагу на полі бою за рахунок широкого застосування плануючих авіабомб.
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Білий дім розробляє стратегію підтримки України. Туди увійдуть сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні бронемашин.
Крім того, союзники України намагаються вивести її "в позицію сили" для протистояння Росії або переговорів про закінчення війни.
Читайте Новини.LIVE!