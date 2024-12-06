РФ за несколько месяцев уменьшила количество артобстрелов ВСУ в 5 раз

Российские снаряды. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия почти потеряла преимущество в артиллерийских снарядах. Количество боеприпасов в украинской армии растет, в частности, благодаря поставкам от партнеров.

Об этом пишет Sky News.

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Количество снарядов в России

В материале говорится, что соотношение артиллерийских обстрелов армии России и ВСУ на поле боя составляет 1,5:1. Лишь несколько месяцев назад эта разница составляла 5:1, на что повлиял ряд факторов:

ограничение российских оборонных производственных линий;

трудности с транспортировкой большего количества снарядов к линии фронта;

удары украинских дронов по стратегическим запасам российских и северокорейских боеприпасов;

увеличение поставок западных боеприпасов в Украину.

Однако, несмотря на это, Россия сохраняет преимущество на поле боя за счет широкого применения планирующих авиабомб.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом разрабатывает стратегию поддержки Украины. Туда войдут сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотни бронемашин.

Кроме того, союзники Украины пытаются вывести ее "в позицию силы" для противостояния России или переговоров об окончании войны.