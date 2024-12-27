Скільки вогневих груп захищають енергетику

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська критична інфраструктура наразі перебуває під захистом більш ніж 900 вогневих груп. З них близько 500 є мобільними.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Налічується 500 мобільних вогневих груп, які можуть оперативно переміщуватися. Решта — стаціонарні групи, що постійно перебувають на визначених позиціях.

Командувач Нацгвардії зазначив, що всі вогневі групи будуть перетворені на мобільні після отримання додаткової технічної допомоги, що підвищить їхню ефективність.

Допомога США та міжнародних партнерів

Перші автомобілі з обладнанням для посилення захисту критичної інфраструктури вже доставлені до України.

США також передають радари дальнього виявлення, які допомагають боротися з іранськими дронами-камікадзе "Шахед".

Яка роль вогневих груп

Вони є складовою частиною роботи системи ППО, координуються Повітряними силами України. У групах використовуються планшети з даними про траєкторії ворожих цілей, що дозволяє точніше реагувати навіть за складних погодних умов.

До слова, російські війська регулярно атакують українські міста та села ракетами, дронами та іншими видами озброєння, завдаючи шкоди критичній інфраструктурі, включно з енергетичними та водопостачальними об’єктами.

Цілеспрямовані атаки на цивільну інфраструктуру українська влада та міжнародні організації класифікують як воєнні злочини. Незважаючи на це, керівництво РФ продовжує заперечувати звинувачення у знищенні цивільних об'єктів.

Завдяки роботі системи ППО та вогневих груп рівень захисту інфраструктури в Україні поступово зростає.

Нагадаємо, росіяни 26 грудня завдали ударів КАБами по Харківщині та атакували Харків безпілотниками. Внаслідок ворожих атак є загиблий.

Крім того, 26 грудня у Херсонській області пролунали вибухи, є постраждалі. Очільник ОВА Олександр Прокудін розповів, що Росія посилила обстріли регіону та активізувала діяльність ДРГ.