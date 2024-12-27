Сколько огневых групп защищают энергетику

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская критическая инфраструктура находится под защитой более 900 огневых групп. Из них около 500 мобильных.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью Интерфакс-Украина.

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Огневые группы в Украине — что известно

Есть 500 мобильных огневых групп, которые могут оперативно перемещаться. Остальные — стационарные группы, постоянно находящиеся на определенных позициях.

Командующий Нацгвардией отметил, что все огневые группы будут превращены в мобильные после получения дополнительной технической помощи, что повысит их эффективность.

Помощь США и международных партнеров

Первые автомобили с оборудованием для усиления защиты критической инфраструктуры уже доставлены в Украину.

США также передают радары дальнего обнаружения, помогающие бороться с иранскими дронами-камикадзе "Шахед".

Какая роль огневых групп

Они являются составной частью работы системы ПВО, координируются Воздушными силами Украины. В группах используются планшеты с данными о траектории вражеских целей, что позволяет более точно реагировать даже при сложных погодных условиях.

К слову, российские войска регулярно атакуют украинские города и села ракетами, дронами и другими видами вооружения, нанося ущерб критической инфраструктуре, включая энергетические и водоснабжающие объекты.

Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру украинские власти и международные организации классифицируют как военные преступления. Несмотря на это, руководство РФ продолжает отрицать обвинения в уничтожении гражданских объектов.

Благодаря работе системы ПВО и огневых групп, уровень защиты инфраструктуры в Украине постепенно растет.

Напомним, россияне 26 декабря нанесли удары КАБами по Харьковщине и атаковали Харьков беспилотниками. В результате вражеских атак погибший.

Кроме того, 26 декабря в Херсонской области прогремели взрывы, есть пострадавшие. Глава ОВА Александр Прокудин рассказал, что Россия усилила обстрелы региона и активизировала деятельность ДРГ.