В Нацгвардии назвали, сколько огневых групп защищают энергетику
Украинская критическая инфраструктура находится под защитой более 900 огневых групп. Из них около 500 мобильных.
Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью Интерфакс-Украина.
Огневые группы в Украине — что известно
Есть 500 мобильных огневых групп, которые могут оперативно перемещаться. Остальные — стационарные группы, постоянно находящиеся на определенных позициях.
Командующий Нацгвардией отметил, что все огневые группы будут превращены в мобильные после получения дополнительной технической помощи, что повысит их эффективность.
Помощь США и международных партнеров
Первые автомобили с оборудованием для усиления защиты критической инфраструктуры уже доставлены в Украину.
США также передают радары дальнего обнаружения, помогающие бороться с иранскими дронами-камикадзе "Шахед".
Какая роль огневых групп
Они являются составной частью работы системы ПВО, координируются Воздушными силами Украины. В группах используются планшеты с данными о траектории вражеских целей, что позволяет более точно реагировать даже при сложных погодных условиях.
К слову, российские войска регулярно атакуют украинские города и села ракетами, дронами и другими видами вооружения, нанося ущерб критической инфраструктуре, включая энергетические и водоснабжающие объекты.
Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру украинские власти и международные организации классифицируют как военные преступления. Несмотря на это, руководство РФ продолжает отрицать обвинения в уничтожении гражданских объектов.
Благодаря работе системы ПВО и огневых групп, уровень защиты инфраструктуры в Украине постепенно растет.
Напомним, россияне 26 декабря нанесли удары КАБами по Харьковщине и атаковали Харьков беспилотниками. В результате вражеских атак погибший.
Кроме того, 26 декабря в Херсонской области прогремели взрывы, есть пострадавшие. Глава ОВА Александр Прокудин рассказал, что Россия усилила обстрелы региона и активизировала деятельность ДРГ.
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