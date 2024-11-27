Зеленський показав, як українські воїни збивають ударні дрони окупантів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Мобільні вогневі групи та інші воїни України щоночі збивають російські ударні безпілотники типу Shahed. Військові захищають життя українців.

Відео роботи українських воїнів по ворожих БпЛА опублікував Президент Володимир Зеленський у Telegram у середу, 27 листопада.

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"Щоночі наші мобільні вогневі групи, інші наші воїни збивають російські "шахеди". Щоночі є результат у захисті життя. Дякую за влучність!" — наголосив глава держави.

За його словами, лише постійна підтримка України й тиск на Росію можуть позбавити противника можливостей тероризувати українців та продовжувати війну.

Зеленський зазначив, що в Україні потрібен стійкий та надійний мир.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада окупанти вкотре атакували Україну "шахедами". Зеленський відреагував на обстріл.

Також 25 листопада Зеленський провів засідання Ставки, присвячене питанням енергетики та її захисту.