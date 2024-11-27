Зеленський показав, як українські воїни збивають ударні дрони окупантів

Зеленський показав, як захисники збивають ворожі БпЛА
Мобільні вогневі групи та інші воїни України щоночі збивають російські ударні безпілотники типу Shahed. Військові захищають життя українців.
Відео роботи українських воїнів по ворожих БпЛА опублікував Президент Володимир Зеленський у Telegram у середу, 27 листопада.
Знищення російських "шахедів"
"Щоночі наші мобільні вогневі групи, інші наші воїни збивають російські "шахеди". Щоночі є результат у захисті життя. Дякую за влучність!" — наголосив глава держави.
За його словами, лише постійна підтримка України й тиск на Росію можуть позбавити противника можливостей тероризувати українців та продовжувати війну.
Зеленський зазначив, що в Україні потрібен стійкий та надійний мир.
Нагадаємо, у ніч на 26 листопада окупанти вкотре атакували Україну "шахедами". Зеленський відреагував на обстріл.
Також 25 листопада Зеленський провів засідання Ставки, присвячене питанням енергетики та її захисту.
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