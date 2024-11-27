Зеленский показал, как украинские воины сбивают ударные дроны оккупантов

Зеленский показал, как защитники сбивают вражеские БпЛА
Мобильные огневые группы и другие воины Украины каждую ночь сбивают ударные российские беспилотники типа Shahed. Военные защищают жизнь украинцев.
Видео работы украинских воинов по вражеским БпЛА опубликовал президент Владимир Зеленский в Telegram в среду, 27 ноября.
Уничтожение российских "шахедов"
"Каждую ночь наши мобильные огневые группы, другие наши воины сбивают российские "шахеды". Каждую ночь есть результат в защите жизни. Спасибо за меткость!" — подчеркнул глава государства.
По его словам, только постоянная поддержка Украины и давление на Россию могут лишить противника возможностей терроризировать украинцев и продолжать войну.
Зеленский отметил, что в Украине нужен устойчивый и надежный мир.
Напомним, в ночь на 26 ноября оккупанты в очередной раз атаковали Украину "шахедами". Зеленский отреагировал на обстрелы.
Также 25 ноября Зеленский провел заседание Ставки, посвященное вопросам энергетики и ее защиты.
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