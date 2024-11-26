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Нічна атака окупантів — Зеленський відреагував на обстріл

26 листопада 2024 15:43
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл України 26 листопада — реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч на вівторок, 26 листопада, вкотре атакували Україну. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл та назвав кількість запущених ворогом безпілотників.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Зеленський заявив, що російські окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних дронів. Йдеться про 188 безпілотників. Він подякував захисникам неба за відбиття атаки. 

Російська атака на Україну 26 листопада
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

За словами глави держави, близько 80 дронів вдалося збити, понад 90 — локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки є пошкодження критичної інфраструктури. Наразі складна ситуація в Тернополі. Зеленський повідомив, що всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям.

Обстріл України 26 листопада
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

"188 безпілотників. У кожному – 85 іноземних компонентів. Це майже 16 000 компонентів, без яких вони не літали б. Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції, Росія обходить санкції через різні схеми. Дякуємо всім у світі, хто блокує такі постачання, але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію", — наголосив він.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 листопада російські окупанти здійснили атаку на Україну за допомогою дронів та балістичних ракет. 

Також очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив, що через ворожу атаку частина області залишилася без електропостачання

Володимир Зеленський війна безпілотники обстріли окупанти президент

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