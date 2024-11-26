Обстрел Украины 26 ноября — реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Российские оккупанты в ночь на вторник, 26 ноября, в очередной раз атаковали Украину. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и назвал количество запущенных врагом беспилотников.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Российский обстрел Украины 26 ноября

Зеленский заявил, что российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ударных дронов. Речь идет о 188 беспилотниках. Он поблагодарил защитников неба за отражение атаки.

Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС

По словам главы государства, около 80 дронов удалось сбить, более 90 — локально потеряны. В результате российской атаки есть повреждения критической инфраструктуры. Сейчас сложная ситуация в Тернополе. Зеленский сообщил, что все службы, ремонтные бригады на местах, работают и помогают людям.

Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС

"188 беспилотников. В каждом — 85 иностранных компонентов. Это почти 16 000 компонентов, без которых они не летали бы. Такие атаки возможны только потому, что преступник обходит санкции, Россия обходит санкции через различные схемы. Спасибо всем в мире, кто блокирует такие поставки, но нам нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну. Должны остановить российскую агрессию", — подчеркнул он.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 26 ноября российские оккупанты совершили атаку на Украину с помощью дронов и баллистических ракет.

Также глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что из-за вражеской атаки часть области осталась без электроснабжения.