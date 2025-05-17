Російська атака на автобус на Сумщині 17 травня — Сибіга прокоментував

Автобус на Сумщині після атаки окупантів 17 травня. Фото: Нацполіція

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російську атаку на автобус у Сумській області у суботу, 17 травня. Загарбники вбили девʼятьох людей.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Реакція Сибіга на удар РФ по автобусу

"Російська армія вбила дев'ятьох людей, серед яких були жінки старшого віку, та поранила інших під час жахливого нападу на цивільний автобус у Сумській області", — зазначив міністр.

Він назвав атаку навмисним та варварським воєнним злочином. Сибіга наголосив, що замість того, аби закінчити війну, російський диктатор Володимир Путін продовжує її проти цивільного населення.

Міністр закликав посилити тиск на Росію.

"Не повинно бути жодних ілюзій. Тиск на Москву має бути посилений, щоб покласти край російському терору", — додав Сибіга.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 17 травня російські окупанти вдарили дроном по автобусу в Сумській області.

Внаслідок обстрілу на Сумщині оголосили Дні жалоби 17 та 18 травня. Вже підписано відповідне розпорядження.

Крім того, на російську атаку відреагував український лідер Володимир Зеленський, який повідомив, що загарбники вбили сімʼю.