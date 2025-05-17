Российская атака на автобус в Сумской области 17 мая — Сибига прокомментировал

Автобус на Сумщине после атаки оккупантов 17 мая. Фото: Нацполиция

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал российскую атаку на автобус в Сумской области в субботу, 17 мая. Захватчики убили девять человек.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X.

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"Российская армия убила девять человек, среди которых были женщины старшего возраста, и ранила других во время ужасного нападения на гражданский автобус в Сумской области", — отметил министр.

Он назвал атаку умышленным и варварским военным преступлением. Сибига отметил, что вместо того, чтобы закончить войну, российский диктатор Владимир Путин продолжает ее против гражданского населения.

Министр призвал усилить давление на Россию.

"Не должно быть никаких иллюзий. Давление на Москву должно быть усилено, чтобы положить конец российскому террору", — добавил Сибига.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, утром 17 мая российские оккупанты ударили дроном по автобусу в Сумской области.

В результате обстрела на Сумщине объявили Дни траура 17 и 18 мая. Уже подписано соответствующее распоряжение.

Кроме того, на российскую атаку отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который сообщил, что захватчики убили семью.