Росіяни обезголовили українського військового — особу бійця встановили

Артур Добросердов. Фото: МВС

У мережі поширили фото чергового жахливого злочину росіян. Окупанти показали відтяту голову українського військового.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов відреагував на це в Telegram в понеділок, 3 лютого.

Читайте також:

Реакція на воєнний злочин росіян

Як зазначив Добросердов, особу загиблого захисника вдалося встановити. Офіс Генпрокурора повідомили щодо чергового грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права.

"Національну поліцію України вже поінформовано для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей", — зазначив Добросердов.

Повідомлення Артура Добросердова. Фото: скриншот

Він також закликав утриматися від поширення неперевірених відомостей. Добросердов наголосив, що кожен воєнний злочин ретельно документується, аби Росія понесла за все покарання.

Нагадаємо, Головне управління розвідки перехопило розмову росіян, в якій окупант наказує стратити українського військовополоненого.

Росіяни запустили масштабну дезінформацію про те, що звірства українських воїнів у Курській області. Пропагандисти заявляють про нібито вбивства та насильство в селі Руське.