ЗСУ в Курській області — окупанти видумали черговий фейк

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські пропагандисти запустили нову масштабну дезінформацію про "звірства українських воїнів у Курській області". Йдеться про нібито вбивства та насильство в селі Руське.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації у Telegram у пʼятницю, 31 січня.

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Росіяни поширюють відео нібито із "зізнанням" полоненого українського військового та тілами декількох загиблих.

Фейк, який поширюють росіяни. Фото: ЦПД

У ЦПД наголосили, що відео не містить жодних справжніх доказів. З нього неможливо визначити ні кількість загиблих, ні місце подій, ні особи жертв, ні обставини та причини їхньої смерті.

Крім того, так звані свідчення українського полоненого також не можуть вважатися доказом, зважаючи на численні підтверджені факти катувань і позасудових страт українців у російському полоні.

"Кремль вкладає великі гроші, щоб у будь-який спосіб створити в інфопросторі "русскую Бучу", уже кілька місяців поширюючи фейки про нібито "страшні злочини бандерівців на території РФ". При цьому жодних доказів росіяни не наводять. За потоком таких фейків ворог намагається приховати власні доведені злочини проти людяності та виправдати продовження агресивної війни", — йдеться у повідомленні.

Допис ЦПД. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють маніпуляції довкола заяви Ентоні Блінкена про допомогу Україні.

Також у Курській області загарбники зазнають масштабних втрат. Відомо, що там противник використовує дорогу бронетехніку.