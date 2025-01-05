Росіяни поширюють фейки через заяву Блінкена — ЦПД

Ентоні Блінкен. Фото: РБК-Україна

Російські пропагандисти продовжують поширювати фейки. Йдеться про маніпуляції довкола заяви Державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він заявив, що США постачали Україні деякі види озброєнь задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у неділю, 5 січня.

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За словами пропагандистів, заява Блінкена начебто підтверджує, що Україна готувалася до масштабної війни проти так званих ДНР та ЛНР і самої Росії. Такими заявами російські прокремлівські медіа виправдовують необхідність початку "сво". На ньому наголосила і речниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Насправді такі заяви — це доволі примітивна маніпуляція. Жодних наступальних операцій Україна не планувала. США постачали Україні зброю у 2021 році, оскільки стало відомо про концентрацію військ РФ біля кордону та підготовку вторгнення в Україну. Ентоні Блінкен підтвердив, що тоді постачалися зенітні комплекси Stinger, протитанкові системи Javelin та інша зброя саме для оборони, а не для наступу", — зазначають в ЦПД.

Повідомлення ЦПД про російські маніпуляції. Фото: скриншот

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія серйозно обговорювала можливість використання ядерної зброї для удару по Україні, але Китай відрадив Кремль від такого кроку. США також були надзвичайно стурбовані потенційною загрозою.

Ентоні Блінкен наголосив, що Україні доведеться ухвалити складні рішення, аби дати відсіч російській агресії. Йдеться про заходи щодо подальшої мобілізації громадян.