Россияне распространяют фейки из-за заявления Блинкена — ЦПД

Энтони Блинкен. Фото: РБК-Україна

Российские пропагандисты продолжают распространять фейки. Речь идет о манипуляциях вокруг заявления Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Он заявил, что США поставляли Украине некоторые виды вооружений задолго до начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в воскресенье, 5 января.

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По словам пропагандистов, заявление Блинкена якобы подтверждает, что Украина готовилась к масштабной войне против так называемых ДНР и ЛНР и самой России. Такими заявлениями российские прокремлевские медиа оправдывают необходимость начала "сво". Об этом говорила и пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"На самом деле такие заявления — это довольно примитивная манипуляция. Никаких наступательных операций Украина не планировала. США поставляли Украине оружие в 2021 году, поскольку стало известно о концентрации войск РФ у границы и подготовке вторжения в Украину. Энтони Блинкен подтвердил, что тогда поставлялись зенитные комплексы Stinger, противотанковые системы Javelin и другое оружие именно для обороны, а не для наступления", — отмечают в ЦПД.

Поведение ЦПД о российских манипуляциях. Фото: скриншот

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия серьезно обсуждала возможность использования ядерного оружия для удара по Украине, но Китай отговорил Кремль от такого шага. США также были чрезвычайно обеспокоены потенциальной угрозой.

Энтони Блинкен отметил, что Украине придется принять сложные решения, чтобы дать отпор российской агрессии. Речь идет о мерах по дальнейшей мобилизации граждан.