Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Бронетехніка не допомагає — РФ зазнає шалених втрат на Курщині arrow

Бронетехніка не допомагає — РФ зазнає шалених втрат на Курщині

29 січня 2025 11:29
Карина Приходько - Редактор
Бої у Курській області — ЗМІ розкрили втрати окупантів
Знищена російська техніка. Фото: mind.ua
Карина Приходько - Редактор

Російські морські піхотинці та десантники кидають у бій в Курській області дороговартісну броньовану техніку. Попри це, окупанти зазнають масштабних втрат, хоч і мають більше ресурсів для війни.

Про це пише Forbes

Читайте також:

Невдалі штурми окупантів у Курській області

У матеріалі йдеться, що російські війська намагаються штурмувати позиції українських бійців 47-ї механізованої бригади та кидають в бій дорогу елітну техніку. Однак поки результату таких дій ворога не видно, а коштовна броньована техніка лише перетворюється на купу уламків.

"Росіяни відчайдушно намагаються звільнити Курську область і зазнають величезних втрат", — сказав оператор БпЛА із 47-ї бригади.

Попри це, видання наголошує, що такі масштабні втрати не означають, що Росія програє війну, оскільки вона триває вже четвертий рік. Зазначається, що, можливо, Україна й не кидає на фронт стільки транспортних засобів і не зазнає таких поразок, але теж має серйозні проблеми уздовж всієї лінії фронту. 

Так, Forbes розповів про останні бої, які відбулися на Курщині і де брали участь 155-та окрема морська піхотна бригада та 234-й десантно-штурмовий полк РФ. Лише за три дні окупанти втратили 14 БМП і три танки Т-80. А незадовго після цього, бійці ЗСУ ліквідували щонайменше чотири ворожі танки та бойові машини і ще один пікап. 

"Ці наступи були нетиповими, адже російські штурмові групи, які їхали на броньованих машинах і танках, почали штурми серед білого дня і пішли на українські позиції тими самими дорогами, якими вони їздили у попередніх невдалих спробах відбити Курську область", — йдеться у матеріалі. 

Ворожу групу одразу зафіксували дрони бійців 47-ї бригади та розбили російську колону. Самі ж військові дивуються, навіщо загарбники вже упродовж трьох місяців атакують в одному і тому самому місці, де постійно зазнають невдач. 

Втрати росіян на Курщині

"Втрати Росії та Північної Кореї у Курській області є неприйнятними за жодними розумними мірками. Українські офіційні особи заявили про 30 тисяч росіян убитими і пораненими. Крім  того, повідомляється ще про близько чотири тисячі загиблих та поранених солдатів КНДР, серед яких є високопоставлені офіцери. РФ втрачає так багато бронетехніки на Курщині, що полки та бригади на інших ділянках фронту не мають достатньо ресурсів", — пише видання. 

За даними Forbes, Україна також потребує свіжих сил, зокрема піхоти. Так, українська влада направила тисячі новобранців до новостворених бригад, але там бракує досвідчених лідерів.  

"Росіяни витрачають свої останні механізовані резерви задля досягнення кількох метрів територій. А українці стримують їх і втрачають людей. Враховуючи конкуруючу динаміку, велике питання: яка армія зазнає краху першою?" — наголосили у матеріалі. 

Нагадаємо, через великі втрати військ РФ і Північної Кореї у Курській області, КНДР відправить Росії підкріплення. Це станеться упродовж найближчих двох місяців.

Крім того, українські десантники взяли в полон військового КНДР. Він був поранений та намагався накласти руки, аби не потрапити до Сил оборони.

військова техніка війна Росія втрати окупантів Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

12:50 Новий очільник ОСУ "Хортиця" — Сирський назвав головне завдання

12:43 Ще одне місто-привид — в МВС показали, який вигляд має Часів Яр

12:39 У Трампа відновили деякі з програм міжнародної допомоги, — ЗМІ

12:32 В РНБО відповіли, чи зупинили США військову допомогу Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:25 Паливо за зниженими цінами — поліція затримала шахрайку в Одесі

12:25 Скільки українці працюватимуть у лютому 2025 — вихідні та робочі

12:20 У Львові судили серійного палія — яке покарання отримав

12:20 Син у полоні — чи дає це право на відстрочку

12:16 У Харкові викрили схему ТЦК для ухилянтів — подробиці

12:50 Новий очільник ОСУ "Хортиця" — Сирський назвав головне завдання

12:43 Ще одне місто-привид — в МВС показали, який вигляд має Часів Яр

12:39 У Трампа відновили деякі з програм міжнародної допомоги, — ЗМІ

12:32 В РНБО відповіли, чи зупинили США військову допомогу Україні

12:25 Паливо за зниженими цінами — поліція затримала шахрайку в Одесі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:25 Скільки українці працюватимуть у лютому 2025 — вихідні та робочі

12:20 У Львові судили серійного палія — яке покарання отримав

12:20 Син у полоні — чи дає це право на відстрочку

12:16 У Харкові викрили схему ТЦК для ухилянтів — подробиці

12:14 Деякі користувачі iPhone отримають доступ до мережі Starlink

06:40 Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні

28 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

Text

13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

Text

08:00 Терміновий наказ Зеленського щодо США, — ефір Ранок.LIVE

Text

06:30 Дві третини військових ТЦК придатні до служби, — заява нардепа

Text

05:06 В Україні можуть запровадити покарання для ТЦК та ВЛК, — Яцик

28 січня 2025
Text

17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати