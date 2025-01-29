Бої у Курській області — ЗМІ розкрили втрати окупантів

Знищена російська техніка. Фото: mind.ua

Російські морські піхотинці та десантники кидають у бій в Курській області дороговартісну броньовану техніку. Попри це, окупанти зазнають масштабних втрат, хоч і мають більше ресурсів для війни.

Про це пише Forbes.

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Невдалі штурми окупантів у Курській області

У матеріалі йдеться, що російські війська намагаються штурмувати позиції українських бійців 47-ї механізованої бригади та кидають в бій дорогу елітну техніку. Однак поки результату таких дій ворога не видно, а коштовна броньована техніка лише перетворюється на купу уламків.

"Росіяни відчайдушно намагаються звільнити Курську область і зазнають величезних втрат", — сказав оператор БпЛА із 47-ї бригади.

Попри це, видання наголошує, що такі масштабні втрати не означають, що Росія програє війну, оскільки вона триває вже четвертий рік. Зазначається, що, можливо, Україна й не кидає на фронт стільки транспортних засобів і не зазнає таких поразок, але теж має серйозні проблеми уздовж всієї лінії фронту.

Так, Forbes розповів про останні бої, які відбулися на Курщині і де брали участь 155-та окрема морська піхотна бригада та 234-й десантно-штурмовий полк РФ. Лише за три дні окупанти втратили 14 БМП і три танки Т-80. А незадовго після цього, бійці ЗСУ ліквідували щонайменше чотири ворожі танки та бойові машини і ще один пікап.

A compilation of footage of the destruction of Russian military equipment and personnel from warriors of the 47th Separate Mechanized Brigade "Magura."



The "God's Work" unit pilots conducted aerial reconnaissance and detected a convoy of enemy vehicles. After that, pilots of the… pic.twitter.com/o8a058UWLe — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 28, 2025

"Ці наступи були нетиповими, адже російські штурмові групи, які їхали на броньованих машинах і танках, почали штурми серед білого дня і пішли на українські позиції тими самими дорогами, якими вони їздили у попередніх невдалих спробах відбити Курську область", — йдеться у матеріалі.

Ворожу групу одразу зафіксували дрони бійців 47-ї бригади та розбили російську колону. Самі ж військові дивуються, навіщо загарбники вже упродовж трьох місяців атакують в одному і тому самому місці, де постійно зазнають невдач.

Втрати росіян на Курщині

"Втрати Росії та Північної Кореї у Курській області є неприйнятними за жодними розумними мірками. Українські офіційні особи заявили про 30 тисяч росіян убитими і пораненими. Крім того, повідомляється ще про близько чотири тисячі загиблих та поранених солдатів КНДР, серед яких є високопоставлені офіцери. РФ втрачає так багато бронетехніки на Курщині, що полки та бригади на інших ділянках фронту не мають достатньо ресурсів", — пише видання.

За даними Forbes, Україна також потребує свіжих сил, зокрема піхоти. Так, українська влада направила тисячі новобранців до новостворених бригад, але там бракує досвідчених лідерів.

"Росіяни витрачають свої останні механізовані резерви задля досягнення кількох метрів територій. А українці стримують їх і втрачають людей. Враховуючи конкуруючу динаміку, велике питання: яка армія зазнає краху першою?" — наголосили у матеріалі.

Нагадаємо, через великі втрати військ РФ і Північної Кореї у Курській області, КНДР відправить Росії підкріплення. Це станеться упродовж найближчих двох місяців.

Крім того, українські десантники взяли в полон військового КНДР. Він був поранений та намагався накласти руки, аби не потрапити до Сил оборони.