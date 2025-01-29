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Бронетехника не помогает — РФ несет огромные потери на Курщине

29 января 2025 11:29
Карина Приходько - Редактор
Бои в Курской области — СМИ раскрыли потери оккупантов
Уничтоженная российская техника. Фото: mind.ua
Карина Приходько - Редактор

Российские морские пехотинцы и десантники бросают в бой в Курской области дорогостоящую бронированную технику. Несмотря на это, оккупанты несут масштабные потери, хотя и имеют больше ресурсов для войны.

Об этом пишет Forbes.

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Неудачные штурмы оккупантов в Курской области

В материале говорится, что российские войска пытаются штурмовать позиции украинских бойцов 47-й механизированной бригады и бросают в бой дорогую элитную технику. Однако пока результата таких действий врага не видно, а ценная бронированная техника только превращается в кучу тлеющих обломков.

"Россияне отчаянно пытаются освободить Курскую область и несут огромные потери", — сказал оператор БпЛА из 47-й бригады.

Несмотря на это, издание отмечает, что такие масштабные потери не означают, что Россия проигрывает войну, поскольку она продолжается уже четвертый год. Указывается, что, возможно, Украина и не бросает на фронт столько транспортных средств и не терпит таких поражений, но тоже имеет серьезные проблемы вдоль всей линии фронта.

Так, Forbes рассказал о последних боях, которые произошли на Курщине и где участвовали 155-я отдельная морская пехотная бригада и 234-й десантно-штурмовой полк РФ. Только за три дня оккупанты потеряли 14 БМП и три танка Т-80. А вскоре после этого бойцы ВСУ ликвидировали по меньшей мере четыре вражеских танка и боевые машины, а еще один пикап.

"Эти наступления были нетипичными, ведь российские штурмовые группы, которые ехали на бронированных машинах и танках, начали штурмы среди белого дня и пошли на украинские позиции теми же дорогами, по которым они ездили в предыдущих неудачных попытках отбить Курскую область", — говорится в материале.

Вражескую группу сразу зафиксировали дроны бойцов 47-й бригады и разбили российскую колонну. Сами же военные удивляются, зачем захватчики уже на протяжении трех месяцев атакуют в одном и том же месте, где постоянно терпят неудачи.

Потери россиян на Курщине

"Потери России и Северной Кореи в Курской области являются неприемлемыми ни по каким разумным меркам. Украинские официальные лица заявили о 30 тысячах россиян убитыми и ранеными. Кроме того, сообщается еще об около четырех тысячах погибших и раненых солдат КНДР, среди которых есть высокопоставленные офицеры. РФ теряет так много бронетехники на Курщине, что полки и бригады на других участках фронта не имеют достаточно ресурсов", — пишет издание.

По данным Forbes, Украина также нуждается в свежих силах, в частности в пехоте. Так, украинские власти направили тысячи новобранцев во вновь созданные бригады, но там не хватает опытных лидеров.

"Россияне тратят свои последние механизированные резервы ради достижения нескольких метров территорий. А украинцы сдерживают их и теряют людей. Учитывая конкурирующую динамику, большой вопрос: какая армия потерпит крах первой?" — отметили в материале. 

Напомним, из-за больших потерь войск РФ и Северной Кореи в Курской области, КНДР отправит России подкрепление.

Кроме того, украинские десантники взяли в плен военного КНДР. Он был раненный и пытался покончить жизнь, чтобы не попасть в Силы обороны.

военная техника війна Россия потери оккупантов Курская область

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