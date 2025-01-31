ВСУ в Курской области — оккупанты выдумали очередной фейк

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские пропагандисты запустили новую масштабную дезинформацию о "зверствах украинских воинов в Курской области". Речь идет о якобы убийствах и насилии в селе Русское.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации в Telegram в пятницу, 31 января.

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Россияне распространяют видео якобы с "признанием" пленного украинского военного и телами нескольких погибших.

Фейк, который распространяют россияне. Фото: ЦПД

В ЦПД отметили, что видео не содержит никаких настоящих доказательств. Из него невозможно определить ни количество погибших, ни место событий, ни личности жертв, ни обстоятельства и причины их смерти.

Кроме того, так называемые показания украинского пленного также не могут считаться доказательством, учитывая многочисленные подтвержденные факты пыток и внесудебных казней украинцев в российском плену.

"Кремль вкладывает большие деньги, чтобы любым способом создать в инфопространстве "русскую Бучу", уже несколько месяцев распространяя фейки о якобы "страшных преступлениях бандеровцев на территории РФ". При этом никаких доказательств россияне не приводят. За потоком таких фейков враг пытается скрыть собственные доказанные преступления против человечности и оправдать продолжение агрессивной войны", — говорится в сообщении.

Пост ЦПД Фото: скриншот

Напомним, российские пропагандисты распространяют манипуляции вокруг заявления Энтони Блинкена о помощи Украине.

Также в Курской области захватчики несут масштабные потери. Известно, что там противник использует дорогую бронетехнику.