Ситуація у Курській області — українські десантники розбили кілька військових колон РФ

Російська колона у Курській області. Фото: скриншот

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують знищувати російську техніку та живу силу на фронті. У Курській області під точний приціл українських захисників потрапили російські військові колони.

Про це повідомили у пресслужбі Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (ДШВ) в п'ятницю, 24 січня.

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У ДШВ зазначили, що завдяки професійній взаємодії підрозділів та майстерності українських військових, ворог зазнав значних втрат у техніці.

"Завдяки злагодженій роботі підрозділів 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, чергова колона ворожої техніки перетворилась на металобрухт", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ДШВ у Facebook

Нагадаємо, Північна Корея готується відправити додатковий контингент своїх військових до Росії до середини березня 2025 року. Зокрема, мова йде про Курську область. Чотири тисячі бійців з КНДР вже було ліквідовано.