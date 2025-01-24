Ситуация в Курской области — украинские десантники разбили несколько военных колонн РФ

Российская колонна в Курской области. Фото: скриншот

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжают уничтожать российскую технику и живую силу на фронте. В Курской области под точный прицел украинских защитников попали российские военные колонны.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ДШВ) в пятницу, 24 января.

Читайте также:

Как уничтожили колонны россиян

В ДШВ отметили, что благодаря профессиональному взаимодействию подразделений и мастерству украинских военных, враг понес значительные потери в технике.

"Благодаря слаженной работе подразделений 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады, очередная колонна вражеской техники превратилась в металлолом", — говорится в сообщении.

Сообщение ДШВ в Facebook

Напомним, Северная Корея готовится отправить дополнительный контингент своих военных в Россию до середины марта 2025 года. В частности, речь идет о Курской области. Четыре тысячи бойцов из КНДР уже были ликвидированы.