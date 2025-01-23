Страта українського полоненого — ГУР перехопило розмову росіян

Російський військовий. Фото: Reuters

Фахівці ГУР перехопили розмову росіян. На записі чути, як окупант наказує стратити українського військовополоненого.

Про це повідомило Головне управління розвідки в Telegram у четвер, 23 січня.

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Наказ про страту полоненого

Як зазначили в ГУР, воєнний злочинець РФ наказав вбити українського полоненого. Окупант служить в 64 окремій мотострілецькій бригаді 35 армії ЗС РФ.

"Полоненого вбили? Головне завдання зараз — "обнулити". Це найголовніше завдання", — віддав наказ росіянин.

Нагадаємо, у мережі з'явилось відео, на якому видно страту українських військовополонених. Окупанти влаштували масовий розстріл.

Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на вбивство українських полонених. Він зазначив, що відповідну інформацію буде передано ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста.