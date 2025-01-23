Окупанти вчергове стратили військовополонених - у мережі з'явилося відео

Російський окупант. Ілюстративне фото: росЗМІ

У соціальних мережах у четвер, 23 січня, почали поширюватися відео чергового випадку страти окупантами українських військовополонених. Водночас інформації від офіційних джерел наразі немає.

Відповідне відео оприлюднили Telegram-канали.

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Страта полонених ЗСУ

На відео видно, як російські військові влаштували масовий розстріл українських військовополонених. Воїни ЗСУ лежали на землі, тримаючи руки догори, а окупанти розстріляли їх одного за одним з автоматів.

Наразі не було жодної інформації з підтвердженням чи спростуванням цього випадку. Водночас офіційні джерела в Україні не надавали ніяких коментарів.

Раніше медіа War Infographics повідомило, що протягом 2024 року Україні вдалося повернути понад тисячу полонених додому. Загалом відбулося 11 обмінів з Росією.

Крім того, стало відомо, що Росія продовжує створювати нові місця утримання військовополонених ЗСУ. Також родини полонених часто не знають місця утримання своїх близьких.