Оккупанты в очередной раз казнили военнопленных - в сети появилось видео

Российский оккупант. Иллюстративное фото: росСМИ

В социальных сетях в четверг, 23 января, начали распространяться видео очередного случая казни оккупантами украинских военнопленных. В то же время информации от официальных источников пока нет.

Соответствующее видео обнародовали Telegram-каналы.

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Потеря пленных ВСУ

На видео видно, как российские военные устроили массовый расстрел украинских военнопленных. Воины ВСУ лежали на земле, держа руки вверх, а оккупанты расстреляли их одного за другим с автоматов.

Пока не было никакой информации с подтверждением или опровержением этого случая. В то же время официальные источники в Украине не давали никаких комментариев.

Ранее медиа War Infographics сообщило, что в течение 2024 года Украине удалось вернуть больше тысячи пленных домой. Всего состоялось 11 обменов с Россией.

Кроме того, стало известно, что Россия продолжает создавать новые места содержания военнопленных ВСУ. Также семьи пленных часто не знают места удержания своих близких.