Казнь украинского пленного — ГУР перехватило разговор россиян

Российский военный. Фото: Reuters

Специалисты ГУР перехватили разговор россиян. На записи слышно, как оккупант приказывает казнить украинского военнопленного.

Об этом сообщило Главное управление разведки в Telegram в четверг, 23 января.

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Приказ о казни пленного

Как отметили в ГУР, военный преступник РФ приказал убить украинского пленного. Оккупант служит в 64 отдельной мотострелковой бригаде 35 армии ВС РФ.

"Пленного убили? Главная задача сейчас — "обнулить". Это самая главная задача", — отдал приказ россиянин.

Напомним, в сети появилось видео, на котором видно казнь украинских военнопленных. Оккупанты устроили массовый расстрел.

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на убийство украинских пленных. Он отметил, что соответствующая информация будет передана ООН и Международному комитету Красного Креста.