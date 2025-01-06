Перехоплення ГУР — російський командир віддав наказ розстріляти полоненого військового ЗСУ

Російський окупант. Ілюстративне фото: росЗМІ

Військові російської армії продовжують вчиняти воєнні злочини на території України. У порушення норм міжнародного гуманітарного права росіяни розстрілюють полонених українських військовослужбовців.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України (ГУР) в понеділок, 6 січня.

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Перехоплення ГУР

Розвідники зазначають, що у перехопленій розмові окупантів командир підрозділу зі складу 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї армії ЗС РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України: "С этим укропом лично пообщайся и обнули его".

"Це черговий доказ системного порушення норм міжнародного гуманітарного права окупаційною армією. Ведучи злочинну війну, російська армія не гребує вдаватись до найбільш підлих та ницих злочинів", — йдеться у повідомленні.

У ГУР підкреслили, що помстяться російським окупантам за їхні злочини на українській землі.

"За кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", — підсумували розвідники.

Раніше ми писали, що російські загарбники вчергове стратили українських військовополонених. Це сталося на початку січня 2025 року біля населеного пункту Нескучне Донецької області.

А у листопаді прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими загарбниками українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі. Загалом ворог стратив п'ятьох українських захисників.