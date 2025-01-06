Перехват ГУР — российский командир отдал приказ расстрелять пленного военного ВСУ

Российский оккупант. Иллюстративное фото: росСМИ

Военные российской армии продолжают совершать военные преступления на территории Украины. В нарушение норм международного гуманитарного права россияне расстреливают пленных украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины (ГУР) в понедельник, 6 января.

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Перехват ГУР

Разведчики отмечают, что в перехваченном разговоре оккупантов, командир подразделения из состава 60 отдельной мотострелковой бригады 5 армии ВС РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины: "С этим укропом лично пообщайся и обнули его".

"Это очередное доказательство системного нарушения норм международного гуманитарного права оккупационной армией. Ведя преступную войну, российская армия не гнушается прибегать к наиболее подлым и низменным преступлениям", — говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что отомстят российским оккупантам за их преступления на украинской земле.

"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", — подытожили разведчики.

Ранее мы писали, что российские захватчики в очередной раз казнили украинских военнопленных. Это произошло в начале января 2025 года возле населенного пункта Нескучное Донецкой области.

А в ноябре прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела российскими захватчиками украинских военнопленных вблизи Новодаровки в Запорожье. Тогда враг казнил пятерых украинских защитников.