В Офісі Генпрокурора розслідують страту військовополонених

Розстріл полонених — в Офісі Генпрокурора розпочали розслідування
Російські військові вчергове здійснили розстріл українських військовополонених. Правоохоронці розпочали розслідування страти воїнів у Донецькій області.
Про це повідомила пресслужба Офісі Генпрокурора у Telegram у четвер, 24 січня.
Страта полонених ЗСУ
Окупанти взяли в полон шістьох військових Сил оборони під час штурму позицій на Донеччині, а потім розстріляли їх. В Офісі Генпрокурора наголосили, що вбивство полонених є серйозним порушенням Женевської конвенції та класифікується як тяжкий міжнародний злочин.
"Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння", — йдеться у повідомленні.
Прокуратура розпочала розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.
Раніше у соцмережах поширили відео чергового розстрілу російськими військовими українських військовополонених.
Також ми писали, що Україна повернула трьох моряків, які понад рік перебували в полоні в єменських хуситів.
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