В Офісі Генпрокурора розслідують страту військовополонених

Російський окупант. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські військові вчергове здійснили розстріл українських військовополонених. Правоохоронці розпочали розслідування страти воїнів у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба Офісі Генпрокурора у Telegram у четвер, 24 січня.

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Окупанти взяли в полон шістьох військових Сил оборони під час штурму позицій на Донеччині, а потім розстріляли їх. В Офісі Генпрокурора наголосили, що вбивство полонених є серйозним порушенням Женевської конвенції та класифікується як тяжкий міжнародний злочин.

"Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння", — йдеться у повідомленні.

Прокуратура розпочала розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Раніше у соцмережах поширили відео чергового розстрілу російськими військовими українських військовополонених.

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