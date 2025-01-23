В Офисе Генпрокурора расследуют казнь военнопленных

Российский оккупант. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские военные в очередной раз совершили расстрел украинских военнопленных. Правоохранители начали расследование казни воинов в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в четверг, 24 января.

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Оккупанты взяли в плен шестерых военных Сил обороны во время штурма позиций в Донецкой области, а затем расстреляли их. В Офисе Генпрокурора отметили, что убийство пленных является серьезным нарушением Женевской конвенции и классифицируется как тяжкое международное преступление.

"Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", — говорится в сообщении.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Ранее в соцсетях распространили видео очередного расстрела российскими военными украинских военнопленных.

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