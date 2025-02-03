Россияне обезглавили украинского военного — личность бойца установили

Артур Добросердов. Фото: МВД

В сети распространили фото очередного ужасного преступления россиян. Оккупанты показали отсеченную голову украинского военного.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов отреагировал на это в Telegram в понедельник, 3 февраля.

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Как отметил Добросердов, личность погибшего защитника удалось установить. Офис Генпрокурора сообщили об очередном грубом нарушении норм международного гуманитарного права.

"Национальная полиция Украины уже проинформирована для установления контакта с родными военного и проведения необходимых следственных действий с целью выяснения обстоятельств происшествия, установления местонахождения тела и других важных деталей", — отметил Добросердов.

Сообщение Артура Добросердова. Фото: скриншот

Он также призвал воздержаться от распространения непроверенных сведений. Добросердов подчеркнул, что каждое военное преступление тщательно документируется, чтобы Россия понесла за все наказание.

Напомним, Главное управление разведки перехватило разговор россиян, в котором оккупант приказывает казнить украинского военнопленного.

Россияне запустили масштабную дезинформацию о том, что зверства украинских воинов в Курской области. Пропагандисты заявляют о якобы убийствах и насилии в селе Русское.