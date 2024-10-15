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У Миколаєві пролунав вибух — РФ випустила ракети

15 жовтня 2024 11:08
Карина Приходько - Редактор
Вибухи у Миколаєві 15 жовтня — РФ випустила ракети
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Вибухи у Миколаєві пролунали зранку 15 жовтня. Росіяни випустили по регіоні ракети.

Про це повідомили моніторингові канали.

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Вибухи у Миколаєві 15 жовтня

О 10:58 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт російського літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал". 

вибухи у Миколаєві 15 жовтня
Скриншот допису Повітряних сил

Незадовго моніторингові канали повідомили про вибух у Миколаєві та області. За їхніми даними, місто перебуває під ударом  балістики. 

удар по Миколаєві 15 жовтня
Скриншот дописів моніторингових каналів

Наразі місцева влада не повідомляла подробиць і не підтверджувала удар по регіону. 

Нагадаємо, вночі 15 жовтня окупанти завдали удару по Миколаєву ракетами типу С-300. Є загиблі та поранені.

Незадовго у МВС показали фото наслідків атаки на місто. В одному з районів Миколаєва зазнали пошкоджень інфраструктурний об'єкт, приватні будинки та автомобілі. 

Вже вдень 15 жовтня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що кількість поранених зросла до 23 людей. 

вибух обстріли Миколаївська область повітряна тривога війна в Україні

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