Вибухи у Миколаєві 15 жовтня — РФ випустила ракети

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи у Миколаєві пролунали зранку 15 жовтня. Росіяни випустили по регіоні ракети.

Про це повідомили моніторингові канали.

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Вибухи у Миколаєві 15 жовтня

О 10:58 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт російського літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал".

Скриншот допису Повітряних сил

Незадовго моніторингові канали повідомили про вибух у Миколаєві та області. За їхніми даними, місто перебуває під ударом балістики.

Скриншот дописів моніторингових каналів

Наразі місцева влада не повідомляла подробиць і не підтверджувала удар по регіону.

Нагадаємо, вночі 15 жовтня окупанти завдали удару по Миколаєву ракетами типу С-300. Є загиблі та поранені.

Незадовго у МВС показали фото наслідків атаки на місто. В одному з районів Миколаєва зазнали пошкоджень інфраструктурний об'єкт, приватні будинки та автомобілі.

Вже вдень 15 жовтня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що кількість поранених зросла до 23 людей.