Обстріл Миколаєва 15 жовтня — окупанти атакували місто ракетами

Наслідки російського обстрілу Миколаєва. Архівне фото: Офіс генпрокурора

Російські окупанти у ніч проти 15 жовтня атакували Миколаїв. За попередньою інформацією, вони вдарили по місту ракетами типу С-300.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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Близько 02:30 противник завдав ракетних ударів по місту. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі.

"Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу", — розповів Кім.

Він також повідомив, що сили ППО знищили три безпілотники типу Shahed-136/131 у Миколаївській області.

Допис Кіма. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 жовтня російські окупанти атакували село Станіслав у Херсонській області, скинувши вибухівку з безпілотника. Внаслідок цього поранення отримав чоловік.

Також вчора Росія здійснила удар балістичною ракетою по Одесі, знову націлившись на припортову інфраструктуру. В результаті атаки були пошкоджені цивільні судна.