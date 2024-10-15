Обстрел Николаева 15 октября — оккупанты атаковали город ракетами

Последствия российского обстрела Николаева. Архивное фото: Офис генпрокурора

Российские оккупанты в ночь на 15 октября атаковали Николаев. По предварительной информации, они ударили по городу ракетами типа С-300.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

Читайте также:

Российский обстрел Николаева

Около 02:30 противник нанес ракетные удары по городу. В результате обстрела повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Сейчас спасатели ликвидируют пожары.

"В результате обстрела погибла женщина, ранения получили 16 человек, из них трем оказана амбулаторная помощь", — рассказал Ким.

Он также сообщил, что силы ПВО уничтожили три беспилотника типа Shahed-136/131 в Николаевской области.

Пост Кима. Фото: скриншот

Напомним, 14 октября российские оккупанты атаковали село Станислав в Херсонской области, сбросив взрывчатку с беспилотника. В результате этого ранения получил мужчина.

Также вчера Россия нанесла удар баллистической ракетой по Одессе, вновь нацелившись на припортовую инфраструктуру. В результате атаки были повреждены гражданские суда.