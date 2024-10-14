У Станіславі на Херсонщині внаслідок скиду вибухівки з дрона поранено чоловіка

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА

Російські війська у понеділок, 14 жовтня, здійснили атаку на село Станіслав Херсонської області. Для цього ворог застосував скиди вибухівки з безпілотника, поранено чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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Атака на Станіслав 14 жовтня

За даними ОВА, внаслідок скидання вибухівки з дрона у Станіславі був поранений 32-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію.

"Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ОВА

В Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що загалом внаслідок ворожих атак БпЛА на Херсонщині сьогодні загинули дві людини. У Бериславському районі російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, в якому перебувало п'ятеро людей.

Обстріляне авто. Фото: прокуратура

"Внаслідок атаки двоє жінок, 72 і 56 років, отримали травми, несумісні з життям. Поранення дістали 72-річний чоловік і 63-річна жінка. Водій не постраждав", — зазначили правоохоронці.

Велосипед пораненого чоловіка. Фото: прокуратура

Також близько 10:00 окупанти скинули вибухівку з дрона в селі Новоолександрівка. Там було поранено 68-річного чоловіка на велосипеді.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, вдень в Одесі було чутно сильні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські війська атакували Одесу балістичною ракетою. У місті пошкоджені цивільні судна.