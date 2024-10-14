У Станіславі на Херсонщині внаслідок скиду вибухівки з дрона поранено чоловіка

Росіяни скинули вибухівку з дрона на мешканців Херсонщини, є поранений, — ОВА
Російські війська у понеділок, 14 жовтня, здійснили атаку на село Станіслав Херсонської області. Для цього ворог застосував скиди вибухівки з безпілотника, поранено чоловіка.
Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.
Атака на Станіслав 14 жовтня
За даними ОВА, внаслідок скидання вибухівки з дрона у Станіславі був поранений 32-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію.
"Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.
В Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що загалом внаслідок ворожих атак БпЛА на Херсонщині сьогодні загинули дві людини. У Бериславському районі російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, в якому перебувало п'ятеро людей.
"Внаслідок атаки двоє жінок, 72 і 56 років, отримали травми, несумісні з життям. Поранення дістали 72-річний чоловік і 63-річна жінка. Водій не постраждав", — зазначили правоохоронці.
Також близько 10:00 окупанти скинули вибухівку з дрона в селі Новоолександрівка. Там було поранено 68-річного чоловіка на велосипеді.
Нагадаємо, вдень в Одесі було чутно сильні вибухи.
Згодом стало відомо, що російські війська атакували Одесу балістичною ракетою. У місті пошкоджені цивільні судна.
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